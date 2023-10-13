سنكون لكم بالمرصاد.. حزب الله يهدد الاحتلال الإسرائيلي

وكالات

قال نائب الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، نعيم قاسم، عملية طوفان الأقصى ناجحة بكل المعايير وهي عملية تأسيسية ومحطة تاريخية استثنائية ومضيئة ستكون خالدة للمستقبل وستكون معلما أساسيا لكل المقاومين والأحرار.

وتابع نائب الأمين العام لـ"حزب الله"، اليوم الجمعة، من أمام مجمع المجتبى خلال الاعتصام التضامني مع قطاع غزة، أن "لدى عناصر الحزب اللبناني صورة المقاومة التي تسعى للتحرير، واستهداف إسرائيل للأطفال في قطاع غزة إجرام وليست حربا، هذه عدوانية إجرامية دولية منظومة مدعومة أمريكيا وأوروبيا".

وأوضح الأمين العام لحزب الله قائلًا "لا تهمنا بوارجكم ولا تُخيفنا تصريحاتكم وسنكون لكم بالمرصاد لتبقى المقاومة، وحزب الله يعرف واجباته جيدًا ويتابع خطوات العدو ومتى يحين وقت أي عمل سيقوم به.

ويأتي هذا في وقت يتواصل التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت الماضي، عملية "طوفان الأقصى"، وأطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، وأسرت عددا كبيرا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.

وأعلن الاحتلال الإسرائيلي حالة الحرب على قطاع غزة وشن مئات الغارات الجوية المدمرة على أبراج ومنازل سكنية ومواقع تابعة لحركة حماس وأراضي زراعية.