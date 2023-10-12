كتائب القسام تطلق رشقات صاروخية على قوات الاحتلال في ياد مردخاي بعسقلان

وكالات

أعلنت كتائب القسام، أنها أطلقت رشقات صاروخية على قوات الاحتلال الإسرائيلي في ياد مردخاي جنوبي عسقلان.

وقالت القسام خلال بيان مقتضب لها بقناتها على التليجرام، "كتائب القسام تطلق رشقات صاروخية على تحشدات للعدو في "ياد مردخاي"

بدورها أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، انطلاق صفارات الإنذار في عسقلان،

وفي ظهر اليوم الخميس، وجهت كتائب القسام، ضربة صاروخية لمستوطنة سديروت بـ 50 صاروخًا، فضلًا قصف قاعدة "رعيم" العسكرية برشقة صاروخية.

وأطلقت المقاومة الفلسطينية، عملية مفاجئة ضد الاحتلال الإسرائيلي صباح السبت الماضي تحت اسم "طوفان الأقصى" بإطلاق آلاف القذائف الصاروخية باتجاه المستوطنات القريبة من غلاف غزة، وبموازاة تمت عمليات دخول غير مسبوقة لمقاومين فلسطينيين داخل الأراضي المحتلة.

وأعلن الاحتلال الإسرائيلي حالة الحرب على قطاع غزة وشن مئات الغارات الجوية المدمرة على أبراج ومنازل سكنية ومواقع تابعة لحركة حماس وأراضي زراعية.