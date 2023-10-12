الجيش الإسرائيلي يستهدف مطاري حلب ودمشق

وكالات

أعلنت المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أن طائرات إسرائيل قصفت مطاري دمشق وحلب، ردًا على إطلاق قذائف هاون من سوريا.

وقال التلفزيون السوري الرسمي، اليوم الخميس، إن هجومًا إسرائيليًّا استهدف المطارين الرئيسيين في العاصمة دمشق ومدينة حلب في شمال سوريا.

وذكرت محطة شام إف.إم المحلية أنه جرى إطلاق الدفاعات السورية ردا على الهجوم.

وقالت وزارة الدفاع السورية، "دفاعتنا الجوية تتصدى لهجمات على مطاري دمشق وحلب"

ووردت أنباء عن خروج مطار حلب الدولي عن الخدمة جراء الاستهداف الإسرائيلي.