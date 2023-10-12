مسؤول فلسطيني: عباس سيلتقي بلينكن غدًا لبحث إنهاء حرب غزة
(د ب أ)
أعلن مسؤول فلسطيني ،اليوم الخميس،أن الرئيس محمود عباس سيلتقي وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في العاصمة الأردنية عمان غدا.
وصرح أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ، في بيان، بأن عباس سيتوجه إلى عمان اليوم للقاء للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، على أن يلتقي بلينكن غدا.
وأوضح الشيخ أن ذلك يأتي "في إطار الجهد المبذول على مدار الساعة من القيادة الفلسطينية لوقف هذه الحرب المدمرة" في قطاع غزة المستمرة منذ ستة أيام.
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