استشهاد 1200 فلسطيني في هجمات الاحتلال الإسرائيلي على غزة

(د ب أ)

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، استشهاد أكثر من 1200 فلسطيني في هجمات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ يوم السبت الماضي.

وأفادت الوزارة، في أحدث إحصائية لها ، بـ "استشهاد 1203 مواطنين واصابة 5763 أخرين بجروح مختلفة".

وفي أحدث الغارات، استشهد 30 فلسطينيا على الأقل بينهم نساء وأطفال، اليوم، مع تكثيف إسرائيل هجماتها الجوية على مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وأفادت مصادر فلسطينية باستشهاد 10 أشخاص على الأقل وإصابة العشرات في قصف صاروخي إسرائيلي على منازل في مخيم الشاطئ للاجئين غرب مدينة غزة.

وأوضحت المصادر أن 15 آخرين استشهدوا في قصف إسرائيلي استهدف منزلا فوق رؤوس ساكنيه في شمال قطاع غزة.

وحسب المصادر ، استهدفت هجمات إسرائيل أحياء سكنية ودمرت عشرات المنازل وأبراج سكنية بالكامل في مناطق متفرقة من قطاع غزة.