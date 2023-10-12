عبر مصر.. الأردن يُسير أول طائرة إغاثية إلى غزة

القاهرة - مصراوي:

أعلنت الهيئة الخيرية الهاشمية بالأردن، الخميس، تسيير أول طائرة محملة بالمساعدات والأدوية لدعم أهالي قطاع غزة المحاصر، عبر معبر رفح المصري.

كان الملك عبدالله الثاني، وجه، الثلاثاء، بإرسال مساعدات إنسانية وطبية عاجلة للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، وتحديد الاحتياجات المطلوبة للفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة وتوفيرها بالسرعة الممكنة.

ونقلت قناة "المملكة" الأردنية، عن الأمين العام للهيئة الخيرية الهاشمية حسين الشبلي، قوله إنه تنفيذا للتوجيهات الملكية بإرسال مساعدات وإنسانية إلى قطاع غزة، جهزت الهيئة طائرة المساعدات وبجهود وتنسيق مكثف من الحكومة الأردنية ووزارة الخارجية وشؤون المغتربين والقوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية لوصول هذه المساعدات إلى قطاع غزة عبر جمهورية مصر العربية، ومن خلال معبر رفح سيتم إيصال هذه المساعدات إلى الأجهزة الرسمية هناك.

وأضاف أن هذه المساعدات تحتوي على مواد طبية وعلاجات ومضادات حيوية تستلزم المصابين والجرحى في مثل هذه الظروف.

تستمر الهجمات بين حماس وإسرائيل لليوم السادس على التوالي، فيما يتوقع خبراء أن تتصاعد الحرب، التي أودت بحياة أكثر من 2500 شخص من الجانبين.