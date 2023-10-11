ردًا على استهداف المدنيين.. المقاومة الفلسطينية تقصف تل أبيب برشقة صاروخية

وكالات

قصفت كتائب القسام "تل أبيب" برشقة صاروخية كبيرة، ردًا على استهداف المدنيين.

وذكرت كتائب القسام، على قناتها بتطبيق تيليجرام أنها تقصف تل أبيب "برشقة صاروخية" ردًا على القصف الإسرائيلي لقطاع غزة، واستهداف المدنيين الفلسطينيين، وما خلفه من دمار واسع ومئات القتلى.

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أغلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مطار تل أبيب بعد قصف صاروخي من قبل المقاومة الفلسطينية في غزة.

ودوت صفارات الإنذار في محيط تل أبيب بوسط إسرائيل، حسبما أفادت صحيفة هآرتس الإسرائيلية.

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية مكثفة على قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد مئات الفلسطينيين وإصابة آلاف آخرين، في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وشهد قطاع غزة موجة كبيرة من النزوح واحتمى الآلاف من سكانه بمنشآت وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة "الأونروا"، في الوقت الذي قطع فيه الاحتلال المياه والكهرباء عن القطاع.