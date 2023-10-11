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BBC

كشفتهم الرائحة.. العثور على عدد كبير من جثث جنود الاحتلال في غلاف غزة

07:36 م الأربعاء 11 أكتوبر 2023

العثور على عدد كبير من جثث جنود الاحتلال في غلاف غ

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وكالات

أعلنت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأربعاء، أنّه تم العثور على عدد كبير من جثث جنود الاحتلال في مستوطنات غلاف غزة.

ووفقا لوسائل الإعلام العبرية، فإنّه تم الكشف عن تلك الجثامين، بسبب الروائح الكريهة التي انتشرت في المستوطنات.

وأكدت وسائل الإعلام العبرية، أن هؤلاء الجنود قتلوا على يد المقاومة الفلسطينية، في مستوطنات غلاف غزة.

وفي الشأن ذاته، أعلنت الجبهة الداخلية للاحتلال، الإسرائيلي، أنّه بسبب هجوم واسع، على مستوطني الجليل والجولان، ينبغي الدخول للملاجئ والتزود بماء، طعام، معدات اتصال وأدوية.

وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، بورود تعليمات للسكان في الجليل والجولان والمناطق المحيطة بالبقاء بالمنازل حتى إشعار آخر.

أعلنت القناة 12 العبرية، إن هناك اشتباهًا باختراق 15 طائرة شراعية على متنها مقاتلون من لبنان إلى منطقة أفيفيم.

وأعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس اليوم الأربعاء، أنّها تمكنت من استبدال مقاتليها في مناطق الاشتباكات بغلاف قطاع غزة.

وتابعت كتائب القسام في بيان لها اليوم،" تعلن كتائب القسام أنها تمكنت مساء أمس وصباح اليوم بفضل الله من القيام باستبدال للمقاتلين في محور "زيكيم"-عسقلان ومحور "صوفا" ومحاور أخرى، هذا ويخوض مجاهدونا في هذه الأثناء اشتباكاتٍ عنيفة في منطقة "صوفا".

أعلنت وسائل إعلام فلسطينية، أنّ هناك اشتباكات قوية اندلعت بين المقاومة الفلسطينية، وقوات الاحتلال في قاعدة زيكيم الإسرائيلية، ما دفع قوات الاحتلال لاستدعاء عدد من الطائرات المروحية.

ومن جانبه أفاد الناطق باسم كتائب "القسام" أبوعبيدة أن وحدات النخبة تقتحم قاعدة زيكيم العسكرية الإسرائيلية شمال قطاع غزة.

وكان تلفزيون فلسطين أعلن استشهاد 3 مواطنين في عدوان المستوطنين وجيش الاحتلال على بلدة قصرة في نابلس.

فيما قصفت طائرات الاحتلال الحربية برج الكرمل المجاور لمجمع الشفاء الطبي.

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فلسطين الجيش الإسرائيلي مستوطنات غلاف غزة حركة حماس كتائب القسام المقاومة الفلسطينية

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