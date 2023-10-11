إعلان

BBC

إعلام عبري: الاشتباه باختراق 15 طائرة شراعية من لبنان على متنها مقاتلين

06:38 م الأربعاء 11 أكتوبر 2023

قطاع غزة

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

مصراوي

أعلنت القناة 12 العبرية، إن هناك اشتباهًا باختراق 15 طائرة شراعية على متنها مقاتلون من لبنان إلى منطقة أفيفيم.

وأعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس اليوم الأربعاء، أنّها تمكنت من استبدال مقاتليها في مناطق الاشتباكات بغلاف قطاع غزة.

وتابعت كتائب القسام في بيان لها اليوم،" تعلن كتائب القسام أنها تمكنت مساء أمس وصباح اليوم بفضل الله من القيام باستبدال للمقاتلين في محور "زيكيم"-عسقلان ومحور "صوفا" ومحاور أخرى، هذا ويخوض مجاهدونا في هذه الأثناء اشتباكاتٍ عنيفة في منطقة "صوفا".

أعلنت وسائل إعلام فلسطينية، أنّ هناك اشتباكات قوية اندلعت بين المقاومة الفلسطينية، وقوات الاحتلال في قاعدة زيكيم الإسرائيلية، ما دفع قوات الاحتلال لاستدعاء عدد من الطائرات المروحية.

ومن جانبه أفاد الناطق باسم كتائب "القسام" أبوعبيدة أن وحدات النخبة تقتحم قاعدة زيكيم العسكرية الإسرائيلية شمال قطاع غزة.

وكان تلفزيون فلسطين أعلن استشهاد 3 مواطنين في عدوان المستوطنين وجيش الاحتلال على بلدة قصرة في نابلس.

فيما قصفت طائرات الاحتلال الحربية برج الكرمل المجاور لمجمع الشفاء الطبي.

سوق مصراوى

طائرة شراعية كتائب القسام لبنان حركة حماس قطاع غزة المقاومة الفلسطينية

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
غزة تظلم.. وقود المستشفيات على وشك النفاد والجرحى يواجهون خطر الموت
محتوي مدفوع

إعلان

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

بعد قرار موديز.. ما تأثير خفض التصنيف الائتماني على 5 بنوك مصرية؟