دول أوروبية تسارع في إجلاء مواطنيها من إسرائيل

أمستردام - (د ب أ)

أعلنت عدة دول أوروبية عزمها مساعدة مواطنيها على مغادرة إسرائيل والأراضي الفلسطينية، على متن رحلات مغادرة منظمة.

وتعتزم هولندا نقل نحو 200 مدني من إسرائيل على متن طائرة عسكرية. وقالت وزارة الدفاع إنه من المقرر أن تصل طائرة الشحن، التي يمكن أن تحمل 270 شخصا، تل أبيب مساء اليوم الأربعاء.

وقالت وزارة الخارجية الدنماركية، إنها تعمل على تنظيم رحلات جوية خاصة للسماح للمواطنين الدنماركيين و المقيمين الدائمين للخروج من إسرائيل على نفقاتهم الخاصة. وأضاف أن العرض المتعلق بالأيام المقبلة اختياري.

وتعتزم النرويج، بالتعاون مع الخطوط الجوية النرويجية، تسيير رحلة جوية خاصة من تل أبيب إلى أوسلو مساء اليوم.

وقالت السويد إنها تعمل مع الدول الشريكة لتوفير سبل لمواطنيها للمغادرة جوا. وقدرت وزارة الخارجية أن 3000 شخص لهم صلة بالسويد يتواجدون في إسرائيل ونحو 800 شخص في الأراضي الفلسطينية.

وتقول دول أخرى، مثل الولايات المتحدة وبريطانيا، إنه على مواطنيها الاعتماد على الرحلات التجارية للمغادرة، على الرغم من أن شركات الطيران تلغي رحلات جوية، والمقاعد المتاحة يتم شغلها سريعا.

وكانت الخارجية الألمانية قد أعلنت مساء أمس الثلاثاء أن شركة لوفتهانزا سوف تسير عدة رحلات جوية خاصة للألمان الراغبين في مغادرة إسرائيل يومي الخميس والجمعة المقبلين.