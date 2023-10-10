باريس تعلن مقتل 8 فرنسيين وفقدان 20 آخرين في إسرائيل

مصراوي

أعلنت وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا، أن حصيلة القتلى جراء الهجمات على الاحتلال الإسرائيلي بلغت الآن 8 قتلى و20 مفقودا، بحسب ما أوردته قناة "بي.إف.إم" التلفزيونية الفرنسية.

وقالت: "يؤسفني أن أبلغكم أنه في الوقت الحالي، نأسف لمقتل ثمانية من مواطنينا في هجمات المقاومة الفلسطينية على مستوطنات، وليس لدينا أخبار عن فقدان 20 شخصًا"، من بينهم طفل واحد على الأقل.

وكشفت أن باريس، أعلنت تنظيم رحلة جوية، الخميس المقبل، لإجلاء فرنسيين من إسرائيل.

وأطلقت المقاومة الفلسطينية، عملية مفاجئة ضد الاحتلال الإسرائيلي صباح السبت الماضي تحت اسم "طوفان الأقصى" بإطلاق آلاف القذائف الصاروخية باتجاه المستوطنات القريبة من غلاف غزة، وبموازاة تمت عمليات دخول غير مسبوقة لمقاومين فلسطينيين داخل الأراضي المحتلة.

وأعلن الاحتلال الإسرائيلي حالة الحرب على قطاع غزة وشن مئات الغارات الجوية المدمرة على أبراج ومنازل سكنية ومواقع تابعة لحركة حماس وأراضي زراعية.