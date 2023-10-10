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BBC

الإمارات تقدم مساعدات عاجلة إلى الفلسطينيين

07:37 م الثلاثاء 10 أكتوبر 2023

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان

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وكالات

أمر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات بتقديم مساعدات عاجلة إلى الفلسطينيين.

وقالت وكالة أنباء الإمارات إن "محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة أمر بتقديم مساعدات عاجلة إلى الأشقاء الفلسطينيين بمبلغ 20 مليون دولار، وذلك في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يمر بها الأشقاء الفلسطينيون".

وأضافت أن هذا الدعم يأتي من خلال وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في إطار مواقف دولة الإمارات ونهجها تجاه دعم الأشقاء في مختلف الظروف، ومد يد العون لهم والذي يعد من ثوابت دولة الإمارات.

وأطلقت المقاومة الفلسطينية، عملية مفاجئة ضد الاحتلال الإسرائيلي صباح السبت الماضي تحت اسم "طوفان الأقصى" بإطلاق آلاف القذائف الصاروخية باتجاه المستوطنات القريبة من غلاف غزة، وبموازاة تمت عمليات دخول غير مسبوقة لمقاومين فلسطينيين داخل الأراضي المحتلة.

وأعلن الاحتلال الإسرائيلي حالة الحرب على قطاع غزة وشن مئات الغارات الجوية المدمرة على أبراج ومنازل سكنية ومواقع تابعة لحركة حماس وأراضي زراعية.

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محمد بن زايد آل نهيان الإمارات المقاومة الفلسطينية فلسطين حماس طوفان الأقصى

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