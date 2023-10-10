الرئيس الفنزويلي يتهم إسرائيل بارتكاب "إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين

كاراكاس - (ا ف ب)

اتهم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الإثنين إسرائيل بارتكاب "إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

وقال مادورو في تصريح عبر التلفزيون، إن "الأمين العام للأمم المتحدة أصدر بيانًا، قرأناه بعناية، بيانًا تحذيريًا وتنبيهيًا من الإبادة الجماعية التي بدأت ضد الشعب الفلسطيني في غزة".

وتستمر الثلاثاء الاشتباكات بين جيش الاحتلال الإسرائيلي ومقاتلي حركة حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى في محيط غزة، في وقت أعلنت فيه إسرائيل شن غارات جوية مكثفة على القطاع. ووفقًا لآخر الإحصائيات فقد ارتفعت حصيلة القتلى في غزة إلى 687 شهيدًا فيما قتل أكثر من 800 إسرائيلي.