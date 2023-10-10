الاحتلال الإسرائيلي يقصف بلدتين جنوب لبنان

بيروت - (د ب أ)

قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، خراج بلدتي بليدا وميس الجبل جنوب لبنان بقذائف مدفعية.

وقالت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية: " قصفت قوات العدو الإسرائيلي في ساعات الصباح الأولى خراج بلدتي بليدا وميس الجبل بقذائف مدفعية حيث سقط نحو أربع قذائف داخل الأراضي اللبنانية، وذلك لدى اشتباه العدو بمحاولة تسلل الى الداخل المحتل".

وأغلقت معظم المدارس الرسمية والخاصة أبوابها اليوم في قضائي صور وبنت جبيل، وكذلك أغلقت الجامعة اللبنانية فروعها في مناطق النبطية وصور وبنت جبيل، بسبب توتر الأوضاع الأمنية على الحدود الجنوبية.

وكانت المناطق المحاذية للخط الأزرق جنوب لبنان، شهدت توتراً أمنياً أمس الاثنين، بعد عملية لمجموعة من المقاومين عند حدود بلدة الضهيرة الحدودية جنوب لبنان واشتبكت المجموعة مع القوات الإسرائيلية.

وأعلنت "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، مسؤوليتها عن العملية، وقامت المدفعية الإسرائيلية بقصف على عدد من البلدات الحدودية بينها بلدات الضهيرة ويارين والناقورة.

وسقط عدد من قذائف الهاون في باحة مركز للجيش اللبناني في خراج بلدة رميش الجنوبية جراء القصف الإسرائيلي، ما أدى إلى إصابة ضابط في الجيش بجروح طفيفة.

وقتل في القصف الإسرائيلي أمس ثلاثة عناصر من حزب الله، وردّ "حزب الله" مساء أمس باستهداف ثكنة برانيت وثكنة أفيفيم الإسرائيليتين بالصواريخ وقذائف الهاون.

وينفذ الجيش اللبناني منذ يوم السبت الماضي انتشارًا في المناطق الحدودية ويقوم بتسيير دوريات، ويتابع الوضع عن كثب بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.