مظاهرات في نيويورك دعمًا لغزة ورفضًا للدعم الأمريكي للاحتلال الإسرائيلي

واشنطن - (ا ف ب)



على وقع هتاف "إسرائيل إلى الجحيم" و"نيويورك تقف إلى جانب غزة"، تجمع مئات المتظاهرين في وسط مانهاتن، دعما للقطاع الفلسطيني، ورفضا للدعم الذي تعهدت الولايات المتحدة بتقديمه للدولة العبرية إثر الهجوم المباغت الذي شنته ضدها حركة حماس.

ولليوم الثاني على التوالي منذ أن شنت حماس هجومها غير المسبوق على إسرائيل صباح السبت، شهدت نيويورك التي يقطنها نحو مليوني يهودي ومئات آلاف المسلمين مظاهرة، شارك فيها أمريكيون ومقيمون مؤيدون للفلسطينيين، في مواجهة آخرين يدعمون إسرائيل.

وأمام القنصلية الإسرائيلية العامة في مانهاتن، تجمع متظاهرون من جميع الأعمار، رافعين أعلاما فلسطينية ولافتات تحمل شعارات مناهضة للدولة العبرية، في حين وقفت قبالتهم على الجهة الأخرى من الشارع مجموعة مؤيدة لإسرائيل.