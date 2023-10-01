وزير الداخلية التركي: الشرطة منعت مهاجمًا ثانيًا من إلقاء المتفجرات
إسطنبول - (د ب أ)
قال وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا، إن رجال الشرطة منعوا مهاجما ثانيا من تفجير متفجرات في أنقرة صباح اليوم الأحد.
وطالب قايا المواطنين بمحو صور الهجوم من مواقع التواصل الاجتماعي. ويشار إلى أن تركيا فرضت حظرا إعلاميا جزئيا على أخبار الهجوم.
ولم تعرف بعد هوية المهاجمين و دوافعهم.
وكان يرلي قايا، قد أعلن في وقت سابق عن إصابة اثنين من عناصر قوات الأمن التركية بجروح طفيفة نتيجة إطلاق النار الذي وقع صباح اليوم الأحد، أمام مبنى وزارة الداخلية التركية، حيث سُمع دوي انفجار وإطلاق رصاص بمنطقة قزلاي وسط العاصمة أنقرة، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "الأناضول" التركية.
ونقلت وكالة أنباء "الأناضول" التركية عن يرلي القول، إن إرهابيين اثنين نفذا هجوما بسيارة تجارية صغيرة أمام مدخل مديرية الأمن العام.
وأضاف وزير الداخلية التركي أن أحد الإرهابيين الإثنين المتورطين في الهجوم فجّر نفسه، بينما تم "تحييد" الآخر.
من ناحية أخرى، ذكرت قناة "إن تي في" أن الانفجار وقع أيضا على بعد بضع مئات من الأمتار من مدخل البرلمان.
وجاء الهجوم قبل ساعات من انعقاد برلمان تركيا بعد العطلة الصيفية، حيث كان من المقرر حضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
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