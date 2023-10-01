البرهان يتهم قوات الدعم السريع بالتورط في فض اعتصام القيادة عام 2019

الخرطوم - (بي بي سي)

اتهم رئيس مجلس السيادة السوداني، قائد الجيش، الفريق عبد الفتاح البرهان قوات الدعم السريع، الذي يقاتلها الجيش منذ منتصف إبريل الماضي، بالتورط في فض اعتصام المتظاهرين، أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة، في العاصمة الخرطوم، في يونيو 2019.

وخلال زيارة أجراها لمدينة عطبرة، قال البرهان مساء أمس السبت في لقاء مع قيادات الأجهزة الأمنية هناك، إن قوات "الدعم" نكلت بالشعب السوداني، على حد وصفه.

وهذه هي المرة الأولي التي يتهم فيها البرهان قوة عسكرية، بالمشاركة في فض الاعتصام، الذي يُوصف إعلاميًا بـ "المجزرة"، على ضوء أنه خلَّف عشرات القتلى ومئات الجرحى والمفقودين.

ودائمًا ما كانت القيادات العسكرية السودانية، تنفي مشاركة أي قوات في عملية الفض، وتلقي بالمسؤولية في هذا الشأن، على ما تصفه بـ "طرف ثالث".

كما ينفي قائد قوات الدعم السريع الفريق محمد حمدان دقلو، مشاركة قواته في فض ذلك الاعتصام السلمي الذي كان يشارك فيه آلاف الأشخاص. وقبل اندلاع الحرب الحالية، كانت قوات الدعم السريع، تشكل أحد أكبر المكونات العسكرية في البلاد، وتشارك في تولى مسؤولية حفظ الأمن والاستقرار.

وسبق أن تم تشكيل لجنة تحقيق وطنية، بعد تشكيل حكومة انتقالية في السودان، للتعرف على ملابسات فض الاعتصام. لكن هذه اللجنة لم تنه عملها حتى الآن. وتخللت عملية الفض، بحسب نشطاء، انتهاكات واسعة شملت ما وصفوه بـ "وقائع اغتصاب واعتداء جنسي على المتظاهرات".