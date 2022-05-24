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لافروف: على روسيا أن تسعى إلى علاقات مستقبلية مع أوراسيا بدلا من الغرب

03:21 ص الثلاثاء 24 مايو 2022
لافروف: على روسيا أن تسعى إلى علاقات مستقبلية مع أوراسيا بدلا من الغرب

سيرجي لافروف وزير الخارجية الروسي

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موسكو- (د ب أ):

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن "الموقف الديكتاتوري" للغرب ضد روسيا يسرع من تطوير موسكو للعلاقات الاقتصادية مع الصين.

وأضاف لافروف لوكالتي الأنباء الرسميتين "ريا" و"تاس" في وقت متأخر من يوم الإثنين: "ستعتمد موسكو فقط على نفسها وعلى الدول التي أثبتت موثوقيتها".

وقال لافروف إن المستقبل يكمن في منطقة أوراسيا وذكر الهند وإيران كشريكين مهمين إلى جانب الصين.

وأضاف أن روسيا يجب ألا تعتمد بعد الآن على الواردات الغربية.

وقال إن موسكو "ستنظر بجدية" فيما إذا كانت بحاجة إلى استئناف العلاقات مع الغرب إذا عرضت تلك الدول.

وفرض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول غربية عقوبات على روسيا ردا على غزوها لأوكرانيا الذي بدأ قبل ثلاثة أشهر.

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