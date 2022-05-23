الإمارات: مجموعة صحية تتكفل بزرع خلايا جذعية للأطفال اللاجئين بأوكرانيا

أبوظبي - (د ب أ)

أعلنت مجموعة "في بي إس" للرعاية الصحية بالإمارات، عن إطلاق شركة برجيل القابضة، على هامش الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، ما يخلق واحدة من أكبر جهات تشغيل الشبكات الصحية المتكاملة بالمنطقة.

كما أعلنت المجموعة عن تدشين مبادرة إنسانية لإجراء 50 عملية زرع للخلايا الجذعية للأطفال اللاجئين بأوكرانيا، وتقديم العلاج لحالات مرضى السرطان.

وقالت المجموعة في بيان اليوم الاثنين: "ستكون (برجيل القابضة) امتدادا لنشاط المجموعة المتمثل في توفير الرعاية المتكاملة عبر شبكتها من المستشفيات والعيادات المتخصصة والخدمات المرتبطة بها".

وقال الدكتور شامشير فاياليل، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للمجموعة :" تتيح لنا (برجيل القابضة) دمج خدمات الرعاية الصحية الخاصة بنا في منصة واحدة، وستوفر المنصة الأساس لتوسيع نطاق العمليات في مناطق جغرافية جديدة في دول مجلس التعاون الخليجي وخارجها".

وتابع الدكتور شامشير قائلا: "ستدير (برجيل القابضة) ما يقرب من 60 أصلًا تلبي احتياجات جميع القطاعات الاجتماعية والاقتصادية عبر مجموعة من العلامات التجارية، بما في ذلك مستشفيات برجيل ومستشفى ميديور ومستشفى إل إل إتش ومستشفى لايف كير وتجميل، وسيكون مرفقها الرئيسي مدينة برجيل الطبية".

وتعمل ( برجيل القابضة) على توحيد أكبر شبكة تشخيص في دولة الإمارات وأكبر مركز شامل للسرطان في الدولة. كما تجلب الشركة القابضة التي تم إطلاقها حديثًا تحت مظلتها أكبر عيادة لتقويم العظام، ومرفق رائد لرعاية الأم والطفل في دولة الإمارات.

وأكد الدكتور شامشير استمرار المجموعة في مواصلة الجهود الإنسانية، من خلال إجراء 50 عملية زرع للخلايا الجذعية للأطفال لدعم لاجئي أوكرانيا.

واختتم الدكتور شامشير تصريحاته قائلا: "أعلن التزامنا بدعم المتضررين في أوكرانيا، لقد رأينا أن الأطفال وخاصة أولئك الذين يخضعون لعلاج السرطان، هم الأكثر معاناة في هذا الصراع المؤسف للغاية، وقد تم إجلاء المئات بالفعل لتلقي العلاجات التي ستنقذ حياتهم، وستتطلع (برجيل القابضة) إلى تزويدهم بالرعاية التي هم في أمس الحاجة إليها".

وكانت مجموعة (في بي إس) قد أسهمت في عام 2018، بدعم من حكومة دولة الإمارات، في علاج مصابين يمنيين بمستشفياتها في الهند، وقدمت المنظمة مبادرة "100 جراحة قلب مجانية" للمحتاجين.