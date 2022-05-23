وزير الدفاع الأمريكي: الأزمة الروسية الأوكرانية تشكل تهديدا للأمن الأوروبي

واشنطن - أ ش أ

أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، اليوم الاثنين، أن الأزمة الروسية الأوكرانية تشكل تهديدا للأمن الأوروبي.

وقال أوستن - في كلمة خلال اجتماع مجموعة الاتصال الدفاعي الأوكراني عبر الفيديو كونفرانس- "ملتزمون مع شركائنا بتقديم أسلحة نوعية لأوكرانيا، ونعمل سويا للتأكد من توفير كل ما تحتاجه أوكرانيا عسكريا".

وأضاف: "نحن على اتصال دائم مع قادة أوكرانيا، فجهودنا سويا تحدث فرقا ملموسا في ساحة القتال، ونطمح لمساعدة أوكرانيا التي سجلت نصرا تاريخيا في معركة كييف".

وأشار إلى أن القوات المسلحة الأوكرانية تستخدم بمهارة أنظمة قديمة وجديدة، لتعرقل تقدم روسيا في الشرق.

وتابع :"الحرب أظهرت للعالم القوة العسكرية والأخلاقية لشعب أوكرانيا الحر الذي يتحد للدفاع عن ديمقراطيته من العدوان والفظائع الروسية".

وقال وزير الدفاع الأمريكي: "إنه منذ غزو روسيا فى الـ24 من فبراير الماضي قدمت أكثر من 40 دولة من حلفاء الولايات المتحدة في العالم مساعدات أمنية هامة للدفاع عن نفسها".

وأضاف أن المملكة المتحدة قدمت صواريخ وأنظمة دفاعية، فيما التزمت كل من ألمانيا وأستراليا وكندا بتقديم مدافع "هاوتسر" لأوكرانيا.

وأشار إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن وقع مؤخرا على تمويل بقيمة 40 مليار دولار لمساعدة أوكرانيا، كما التزمت واشنطن منذ بداية إدارة بايدن بـ4.6 مليار دولار كمساعدات لأوكرانيا.

كان وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن قد وجه الدعوة لشركاء دوليين لحضور اجتماع في قاعدة رامستين الجوية الأمريكية لبحث تقديم مساعدات إلى أوكرانيا في أواخر أبريل الماضي، قبل أن يقترح اجتماع المجموعة بشكل شهري.