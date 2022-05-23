اتحاد الشغل في تونس يرفض صيغة الحوار الوطني المقترح من الرئيس

تونس - (د ب أ):

أعلن أمين الاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم الاثنين، تحفظه بشأن صيغة الحوار الوطني الذي اقترحه الرئيس قيس سعيد، مستبعدا مشاركة الأحزاب السياسية.

وقال الأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي عقب اجتماع للهيئة الإدارية للمنظمة، إن الاتحاد دائما مع ثقافة الحوار، ولكن الهيئة ترى أن ما صدر في المرسوم بشأن الحوار ودوره الاستشاري لا يرقى إلى حل المعضلة التي تعيشها تونس اليوم.

وتابع الطبوبي، في تصريحه للصحفيين بالقول، :"نطمح إلى حوار تشاركي فعلي قادر على أن يخرج البلاد من المنزلقات"، داعيا إلى استبعاد منطق "المغالبة أو تجاهل المكونات الرئيسية الفاعلة في البلاد من تنظيمات سياسية ومدنية واجتماعية".

وأضاف الطبوبي :"الشاطر من يفكر في مصلحة البلاد".