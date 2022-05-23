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العاصفة الترابية في العراق تسفر عن نحو خمسة آلاف حالة اختناق

01:03 م الإثنين 23 مايو 2022
العاصفة الترابية في العراق تسفر عن نحو خمسة آلاف حالة اختناق

عاصفة ترابية

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وكالات:

أفاد الاتحاد العالمي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في الشرق الأوسط بتسجيل أكثر من خمسة آلاف حالة اختناق في العراق نتيجة العواصف الترابية التي تضرب البلاد.

وسجلت مديرية صحة النجف، وسط العراق، 180 حالة اختناق كحصيلة أولية، بسبب العاصفة الترابية التي تجتاح البلاد منذ فجر اليوم الأثنين.

وقد وجهت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في العراق، بتعطيل الدوام الرسمي اليوم الاثنين في المؤسسات الرسمية، عدا الدوائر الصحية والخدمية والأمنية، نظرا لسوء الأحوال الجوية، ودخول موجة من العواصف الترابية والرملية الشديدة ومن الغبار الكثيف إلى مناطق متفرقة من العراق.

وأجلت وزارة التربية العراقية من جانبها امتحانات الصفوف المقررة اليوم الإثنين إلى يوم غد.

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