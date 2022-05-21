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موسكو: العقوبات المفروضة علينا أجبرتنا على البحث عن ممرات لوجستية جديدة

11:30 م السبت 21 مايو 2022
موسكو: العقوبات المفروضة علينا أجبرتنا على البحث عن ممرات لوجستية جديدة

وزير النقل الروسي الجديد فيتالي سافيليف

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موسكو - (أ ش أ):

أكد وزير النقل الروسي، فيتالي سافيليف، اليوم السبت، أن العقوبات المفروضة على بلادنا، أجبرتها على البحث عن ممرات لوجستية جديدة وتطويرها.

ونقلت وكالة أنباء /سبوتنيك/ الروسية عن سافيليف قوله، إن:"العقوبات التي تم فرضها اليوم على روسيا، دمرت عمليا جميع الخدمات اللوجستية في بلدنا، ونحن مضطرون للبحث معا عن ممرات لوجستية جديدة"، مشيرًا إلى أن ممر النقل بين الشمال والجنوب، يلعب دورا بالغ الأهمية ويمتلك اتجاه بحر قزوين، حيث يوجد 3 موانئ وهي: أوليا، وأستراخان، وماخاتشكالا، و"لها أهمية كبرى".

وكانت الدول الغربية - على رأسها الولايات المتحدة، وبريطانيا - قد فرضت عقوبات غير مسبوقة على روسيا، شملت: إغلاق المجال الجوي أمام الطائرات الروسية، واستبعاد بنوك روسية من نظام "سويفت"، بعد انطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

هذا المحتوى من

Asha

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