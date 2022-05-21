اليابان: عدد اللاجئين الأوكرانيين في البلاد يصل إلى 1000 شخص

طوكيو - (أ ش أ):

أعلنت سلطات الهجرة اليابانية، اليوم السبت، أن عدد اللاجئين من أوكرانيا إلى اليابان مند بدء العملية العسكرية الروسية في فبراير الماضي، بلغ 1000 شخص حتى الآن.

وأشارت سلطات الهجرة اليابانية - في بيان نقلته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية - إلى أن 5 أوكرانيين، من بينهم رجال ونساء تتراوح أعمارهم بين 17 و67 عاما، دخلوا اليابان اليوم؛ ليرتفع إجمالي اللاجئين الأوكرانيين في اليابان من 995 شخصا إلى 1000 شخص.

وذكرت الوكالة أن اليابان التي تعترف تقليديا بحوالي 1% فقط من طلبات اللجوء، قبلت حتى الآن الأشخاص الذين تم إجلاؤهم من أوكرانيا بموجب إجراء خاص دون منحهم وضع اللاجئ.

وقدمت الحكومة اليابانية دعمًا وصفته بـ"السخي" للأوكرانيين مثل ترتيب عدد قليل من المقاعد في رحلة تجارية مرة واحدة في الأسبوع من بولندا لأولئك الذين يرغبون في اللجوء إلى اليابان، كما تقدم بدلات معيشة يومية تصل إلى 2400 ين (ما يعادل 19 دولارًا أمريكيا) لمن تم إجلاؤهم ممن ليس لديهم أي أقارب أو معارف يلجؤون إليهم.

ولفتت الوكالة أيضا إلى أن الحكومة اليابانية تساعدهم على أن يتم قبولهم من قبل البلديات والشركات، بالإضافة إلى ذلك تتحمل نفقات الخدمات الطبية ودروس تعليم اللغة اليابانية.

يذكر أن عدد النازحين الأوكرانيين حتى الآن يزيد عن 6.4 مليون شخص منذ 24 فبراير حتى أمس الجمعة، وفقا لمكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.