Masrawy logo white

إعلان

انهيار نفق في الهند: استئناف عمليات إنقاذ تسعة عمال دفنوا تحت الأنقاض

04:22 م السبت 21 مايو 2022
انهيار نفق في الهند: استئناف عمليات إنقاذ تسعة عمال دفنوا تحت الأنقاض

انهيار نفق في الهند

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

نيودلهي- (بي بي سي):
استأنف عمال الطوارئ في الجزء الهندي من إقليم كشمير محاولاتهم لإنقاذ تسعة عمال مدفونين تحت أنقاض نفق منهار، إذ توقفت أعمال الإنقاذ بعد انهيار أرضي جديد أدى إلى تعليق العمل ليل الجمعة.

وحوصر العمال عندما انهار النفق تحت جسر على طريق "جامو سريناغار" السريع في منطقة الهيمالايا شمال شرق الهند، ليلة الخميس.

ولقي أحد عمال البناء مصرعه في الحادث.

وقالت إدارة الكوارث الحكومية إنها أنقذت ثلاثة عمال محاصرين كانوا بالقرب من مدخل النفق لحظة انهياره.

ووصلت إلى موقع النفق المنهار معدات تجريف التربة لمحاولة الوصول إلى الرجال المفقودين.

هذا المحتوى من

BBC

تعرف على أنواع أغطية السيارات

اعرف الأنواع
الهند انهيار نفق انقاذ عمال مصرع عمال أخبار BBC

الخبر التالى:

سياسة صفر كوفيد ميزة تحولت إلى حجر عثرة أمام شي جينبنغ
محتوي مدفوع

إعلان

إعلان

عروض اليوم

المزيد

El Market

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد
استلام فوري.. أول صور لشقق الإسكان التي تطرحها شركة طلعت مصطفى
خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا