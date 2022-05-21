انهيار نفق في الهند: استئناف عمليات إنقاذ تسعة عمال دفنوا تحت الأنقاض

نيودلهي- (بي بي سي):

استأنف عمال الطوارئ في الجزء الهندي من إقليم كشمير محاولاتهم لإنقاذ تسعة عمال مدفونين تحت أنقاض نفق منهار، إذ توقفت أعمال الإنقاذ بعد انهيار أرضي جديد أدى إلى تعليق العمل ليل الجمعة.



وحوصر العمال عندما انهار النفق تحت جسر على طريق "جامو سريناغار" السريع في منطقة الهيمالايا شمال شرق الهند، ليلة الخميس.



ولقي أحد عمال البناء مصرعه في الحادث.



وقالت إدارة الكوارث الحكومية إنها أنقذت ثلاثة عمال محاصرين كانوا بالقرب من مدخل النفق لحظة انهياره.



ووصلت إلى موقع النفق المنهار معدات تجريف التربة لمحاولة الوصول إلى الرجال المفقودين.