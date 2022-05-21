لبنان يوقع اتفاقية تعاون في المجال العسكري مع الولايات المتحدة

بيروت - ( د ب أ ):

وقع وزير الدفاع الوطني اللبناني موريس سليم مع السفيرة الأمريكية في بيروت دوروثي شيا اليوم الجمعة اتفاقية تعاون في المجال العسكري بين الحكومة اللبنانية والولايات المتحدة.

جاء ذلك خلال لقاء بين الوزير سليم والقائد الجديد للقيادة الوسطى الأمريكية الجنرال مايكل كوريلا.

واستقبل الوزير سليم اليوم الجنرال مايكل كوريلا على رأس وفد ضم كبار الضباط بحضور السفيرة الأمريكية في بيروت دوروثي شيا، بحسب بيان صادر عن وزارة الدفاع الوطني اللبناني.

وتم خلال اللقاء" التوقيع على اتفاقية تعاون في المجال العسكري بين الحكومة اللبنانية وحكومة الولايات المتحدة. ووقع الاتفاقية عن الجانب اللبناني الوزير سليم وعن الجانب الأمريكي السفيرة شيا".

وأكد الجانب الأمريكي "مواصلة دعم الجيش"، منوهاً بـ "الكفاءة العالية التي يتمتع بها، والدور الذي يقوم به في حفظ الأمن والاستقرار وحماية الحدود".

وتم خلال اللقاء عرض علاقات التعاون العسكري بين لبنان والولايات المتحدة والمساعدات الأمريكية للجيش اللبناني.

وأعرب الوزير سليم عن شكره "للتعاون القائم بين الجيشين اللبناني والأمريكي في مختلف المجالات، لاسيما منها التجهيز والتدريب والدعم اللوجستي، فضلا عن المساعدات التي تقدمها الولايات المتحدة للمؤسسة العسكرية خصوصا في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد".

يذكر أنه منذ العام 1993 استأنفت الولايات المتحدة برنامج التدريب والتعليم العسكري في لبنان للمساعدة في دعم الجيش اللبناني.