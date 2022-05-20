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الدفاع الروسية تعلن سيطرتها الكاملة على مصنع آزوفستال في ماريوبول

08:58 م الجمعة 20 مايو 2022
الدفاع الروسية تعلن سيطرتها الكاملة على مصنع آزوفستال في ماريوبول

وزارة الدفاع الروسية

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وكالات:

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، السيطرة بشكل كامل على مصنع آزوفستال في مدينة ماريوبول الأوكرانية.

وأكدت الدفاع الروسية، حسبما نقلت عنها فضائية العربية، أنه "تم استسلام كل عناصر القوات الأوكرانية في مجمع آزوفستال وعددهم ٢٤٣٩ شخصا".

وقالت الدفاع الروسية " أبلغنا بوتين باستسلام كل المقاتلين الأوكرانيين في آزوفستال والسيطرة الكاملة على ماريوبول".

وأوضحت "وزير الدفاع شويجو أبلغ بوتين بانتهاء عملية تحرير مدينة ماريوبل من القوميين الأوكرانيين".

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