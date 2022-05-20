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اليمن يطالب لبنان بتحرير ودائعه المالية لدى أحد البنوك اللبنانية

06:05 م الجمعة 20 مايو 2022
اليمن يطالب لبنان بتحرير ودائعه المالية لدى أحد البنوك اللبنانية

اليمن

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عدن - (أ ش أ):

طالبت الحكومة اليمنية نظيرتها اللبنانية، بضرورة توجيه الجهات المختصة للإفراج عن بقية الوديعة الموجودة في أحد البنوك اللبنانية والتي تخص الحكومة والمخصصة لشراء السلع الغذائية.

جاء ذلك، خلال لقاء سفير اليمن لدى بيروت، عبدالله الدعيس، رئيس وزراء لبنان، نجيب ميقاتي اليوم /الجمعة/، وفقا لقناة اليمن الفضائية.

وكان البنك المركزي اليمني في عدن، قد طالب سابقا بإيجاد حل لأرصدة البنوك اليمنية العالمية في المصارف اللبنانية، في ظل القيود المصرفية التي يفرضها القطاع المصرفي اللبناني مع ارتفاع حدة الأزمة المالية والاقتصادية.

وأشارت دراسة أجراها مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية عام 2020، إلى أن ما يصل إلى 20% من احتياطيات اليمن من العملات الأجنبية، التي تقدر بنحو 240 مليون دولار، كان عالقاً في البنوك اللبنانية.

وأوضحت الحكومة اليمنية، أن هذه الأموال العائدة إلى تجار يمنيين ومؤسسات يمنية تستخدم لتمويل صادرات غذائية للداخل اليمني، ما يحتم على السلطات اللبنانية إيجاد الحل المناسب بالنسبة لهذه الودائع.

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