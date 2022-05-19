رئيس البرلمان العربي يقدم واجب العزاء في وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان

القاهرة- (أ ش أ)

قدم رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، باسمه ونيابة عن أعضاء البرلمان العربي، واجب العزاء في وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

جاء ذلك خلال زيارة قام بها العسومي على رأس وفد برلماني اليوم الخميس، إلى سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة، حيث كانت في استقباله السفيرة مريم الكعبي سفيرة دولة الإمارات لدى مصر والمندوب الدائم بجامعة الدول العربية.

وجدد العسومي - خلال الزيارة - خالص تعازيه وصادق مواساته في وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ، داعيا المولى عز وجل أن يسكنه فسيح جناته.

وقال رئيس البرلمان العربي، إن دولة الإمارات العربية المتحدة والعالم العربي والإسلامي، فقدوا برحيل الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان قائدا ومعلما كرس حياته لخدمة وطنه وأمته؛ حتى أصبحت دولته في مصاف الدول المتقدمة، ولم يدخر جهدا في الدفاع عن قضايا الأمة العربية وتعزيز مسيرة التضامن العربي على كافة المستويات.

كما بارك رئيس البرلمان العربي - خلال الزيارة، انتخاب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيسا لدولة الإمارات العربية المتحدة، معربا عن خالص أمنياته له بالتوفيق والسداد بما يحقق تطلعات شعب الإمارات.

ضم الوفد البرلماني أعضاء البرلمان العربي: شادية الجمل، وطارق نصير، ويسري المغازي.