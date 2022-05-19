انطلاق عملية أمنية لتجفيف منابع الإرهاب في صلاح الدين بالعراق

بغداد- (أ ش أ)

أعلنت قيادة عمليات محافظة صلاح الدين العراقية اليوم الخميس، انطلاق عملية أمنية واسعة في جبال محكول، بهدف تعزيز الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب وملاحقة فلول تنظيم (داعش) الارهابي.

وأفادت القيادة ـ في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية، بأن "قيادة عمليات صلاح الدين نفذت عملية أمنية مشتركة من أجل تفتيش وتطهير المناطق الواقعة بين سلسلة جبال مكحول ونهر دجلة شمال محافظة صلاح الدين الواقعة شمال العاصمة بغداد".

يأتي هذا في الوقت الذي تشدد فيه القوات العراقية من إجراءاتها وعملياتها الأمنية خلال هذه الفترة في مختلف أنحاء البلاد لملاحقة وطرد فلول تنظيم داعش الإرهابي وقمع العمليات الإرهابية في البلاد.