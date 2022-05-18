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السفيرة السويدية بموسكو تخطر روسيا بقرار بلادها الخاص بالانضمام إلى الناتو

04:05 م الأربعاء 18 مايو 2022
السفيرة السويدية بموسكو تخطر روسيا بقرار بلادها الخاص بالانضمام إلى الناتو

السويد

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موسكو - (أ ش أ)

أبلغت السفيرة السويدية في موسكو مالينا مارد، اليوم الأربعاء، النائب الأول لوزير الخارجية الروسي فلاديمير تيتوف، قرار بلادها بشأن الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو).

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان، "إن السفيرة السويدية أخطرت (تيتوف) بقرار الحكومة السويدية الانضمام إلى الناتو".. حسبما ذكرت وكالة أنباء (تاس) الروسية.

وأضاف البيان الروسي، "إن تحرك دول الشمال الأوروبي قد يدمر قنوات التفاعل الإقليمي، بما في ذلك من خلال مجلس دول بحر البلطيق ومجلس القطب الشمالي، مما يزيد من تفاقم الوضع في منطقة مستقرة سابقا".

وتابعت الخارجية الروسية في بيانها: "أن رد فعلنا المحدد وردنا المحتمل، بما في ذلك الجوانب الدفاعية منه، سيعتمد إلى حد كبير على العواقب الحقيقية لانضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي، بما في ذلك نشر القواعد العسكرية الأجنبية وأنظمة الأسلحة الهجومية على الأراضي السويدية".

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