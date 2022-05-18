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موسكو: استدعاء السفير الفرنسي لإبلاغه بإجراءات جوابية ردا على طرد باريس لدبلوماسيين روس

11:47 ص الأربعاء 18 مايو 2022
موسكو: استدعاء السفير الفرنسي لإبلاغه بإجراءات جوابية ردا على طرد باريس لدبلوماسيين روس

وزارة الخارجية الروسية

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وكالات:

استدعت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، السفير الفرنسي، لإبلاغه بإجراءات جوابية، ردا على طرد باريس لعدد من الدبلوماسيين الروس في وقت سابق، حسبما نقلت روسيا اليوم الإخبارية.

وأكد مصدر دبلوماسي روسي في تصريح لوكالة "تاس" أن وزارة الخارجية استدعت السفير الفرنسي بيير ليفي، لإبلاغه بإجراءات جوابية على طرد فرنسا في وقت سابق لدبلوماسيين روس.

وقررت فرنسا في بداية أبريل الماضي، طرد حوالي 30 دبلوماسيا روسيا، الذين تتعارض أفعالهم، وفقا لباريس، مع المصالح الأمنية للبلاد.

وفي وقت لاحق، تم إعلان 6 دبلوماسيين روس آخرين أشخاصا غير مرغوب فيهم.

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