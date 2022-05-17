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"نحتاج إلى تشابلن جديد".. زيلينسكي يلقي كلمة بحفل افتتاح مهرجان كان السينمائي

10:06 م الثلاثاء 17 مايو 2022
"نحتاج إلى تشابلن جديد".. زيلينسكي يلقي كلمة بحفل افتتاح مهرجان كان السينمائي

فولوديمير زيلينسكي

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باريس - (د ب أ)

ألقى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مساء اليوم الثلاثاء كلمة عبر الفيديو في حفل افتتاح مهرجان كان السينمائي الدولي.

وتحدث زيلينسكي في خطابه عن فيلم "الديكتاتور العظيم" لتشارلي تشابلن لكي يدعو السينما إلى "عدم الصمت" في ظل الحرب الروسية على أوكرانيا.

وقال زيلينسكي:" كل يوم يموت مئات من الناس، وهم لن ينهضوا مرة أخرى بعد التصفيق الختامي"، وتساءل الرئيس الأوكراني:" هل ستصمت السينما أم ستتحدث عن هذا؟".

وأوضح زيلينسكي أنه "إذا كان هناك ديكتاتور وإذا كانت هناك حرب من أجل الحرية، فإن كل شيء سيعتمد مرة أخرى على تماسكنا، نحن بحاجة إلى تشابلن جديد يثبت أن السينما لا تلتزم الصمت في هذه الأيام".

وفي أعقاب ذلك، افتتحت الممثلة جوليان مور رسميا مهرجان الأفلام وتم عرض فيلم الافتتاح " كوبيه".

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