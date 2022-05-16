السعودية تؤكد أن مشروع نيوم سيخضع بالكامل لسيادة وأنظمة المملكة

الرياض - (د ب أ):

أكدت السعودية اليوم الاثنين أن مشروع نيوم (شمال المملكة)، الذي تبلغ تكلفته 500 مليار دولار، وسيضم ملايين السكان، "سيخضع بالكامل لسيادة وأنظمة السعودية" .

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين عن مصدر مسؤول – لم تسمه - قوله" أن مشروع نيوم يعد أحد المشاريع الاستراتيجية الكبرى لصندوق الاستثمارات العامة، ويخضع بالكامل لسيادة وأنظمة المملكة العربية السعودية".

ونفى المصدر "جملةً وتفصيلاً التعليقات الواردة على لسان رئيس قطاع السياحة في نيوم أندرو ماكيفوي بشأن الوضع السكاني داخل مدينة المستقبل أو أنه سيكون لهم صفة خاصة يلقبون بها لتمييزهم عن غيرهم".

ونوه المصدر إلى "أن مشروع نيوم سيعمل ضمن مناطق اقتصادية خاصة تخضع لسيادة واقتصاد السعودية من النواحي الأمنية والدفاعية والتنظيمية، مع تطوير تشريعات اقتصادية خاصة بمنطقة المشروع تحقق أفضل مفاهيم حوكمة المناطق الاقتصادية في العالم، لتكون نيوم أحد أهم نقاط الجذب عالمياً".

ويأتي الرد السعودية اليوم الاثنين بعد حوالي 24 ساعة من التصريحات التي أطلقها رئيس السياحة في نيوم أندرو ماكيفوي لصحيفة "ذا ناشيونال" على هامش معرض سوق السفر العربي الذي يقام في مركز التجارة العالمي في دبي، وقال "نيوم ستُعامل كدولة داخل الدولة، لها منطقتها الاقتصادية وسلطتها الخاصة".

وتابع "نحن بحاجة إلى التأكد من أن قوانينها ولوائحها تتماشى مع تطلعات أولئك الذين نحاول جذبهم للعمل والعيش هنا ".

وأشار إلى أنه سيتم التعامل مع نيوم على أنها دولتها الخاصة منفصلة عن القواعد التي تحكم بقية السعودية. وأضاف إن هذا سيجعلها أكثر جاذبية للأشخاص الذين يفكرون في الانتقال إلى هناك، وكذلك السياح.

ونيوم هو مشروع سعودي لمدينة مخطط لبنائها عابرة للحدود، أطلقه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في 24 أكتوبر 2017 ويقع المشروع في أقصى شمال غرب المملكة بإمارة منطقة تبوك محافظة ضباء، ويمتد 460 كم على ساحل البحر الأحمر.