بعد كارثة "قارب الموت".. لبنان يحبط عملية هجرة غير شرعية لقبرص



بيروت - أ ش أ

أحبطت قوى الأمن الداخلي (الشرطة اللبنانية) عملية هجرة غير شرعية لـ23 شخصا من لبنان إلى قبرص، وذلك أثناء التحضير للعملية وألقت القبض على شخصين أحدهما لبناني والآخر سوري لاتهامهما في التحضير لتهريب الأشخاص عبر مركب بحري من الشمال.

وأكدت قوى الأمن الداخلي أن شعبة المعلومات قامت بالتحريات اللازمة لتحديد هويتي مشتبه بهما يقومان بالتحضير لتهريب أشخاص بصورة غير شرعية من لبنان إلى قبرص عبر مركب بحري، ثم تمكنت عبر عملية رصد ومراقبة دقيقة من ضبط المتهمين وبحوزة أحدهما مبلغ 1200 دولار أمريكي ومليون و600 ألف ليرة لبنانية.

وأضافت أنه بتفتيش منزل أحد المتهمين، عثرت شعبة المعلومات على 23 شخصا يحملون الجنسية السورية، بينهم نساء وأطفال، كانوا على أتم الجهوزية للهجرة عبر البحر.

واعترفا المتهمان بالتحضير لعملية تهريب الأشخاص الـ23 إلى قبرص، بواسطة مركب يملكه أحدهما، وذلك مقابل مبلغ 3000 دولار أمريكي عن كل شخص.

وأوضحت قوى الأمن الدخلي أن المتهمين كانا بصدد نقل الأشخاص إلى المركب والانطلاق بعملية تهريبهم فجرا إلى قبرص، ولكن أمر ضبطهما أمس حال دون ذلك.

جاء ذلك ضمن جهود شعبة المعلومات في متابعة مكافحة عمليات الهجرة غير الشرعية من لبنان إلى قبرص، والتي اتخذت من شواطئ محافظة لبنان الشمالي نقطة انطلاق بواسطة قوارب غير آمنة، غالبا ما تعرض حياة المهاجرين على متنها للخطر وللموت.