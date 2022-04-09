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الجزائر: لا وفيات بكورونا لليوم السابع عشر على التوالي

11:43 م السبت 09 أبريل 2022
الجزائر: لا وفيات بكورونا لليوم السابع عشر على التوالي

أرشيفية

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الجزائر - (أ ش أ):

شهدت الحصيلة اليومية لأرقام كورونا بالجزائر عدم تسجيل أي حالات وفاة لليوم السابع عشر على التوالي، وتسجيل ٦ إصابات جديدة، فضلا عن تماثل مريض واحد للشفاء خلال ٢٤ ساعة.

وأوضحت "الصحة" الجزائرية ، في بيان لها، اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بلغ ٢٦٥ ألفا و٧٢٠ حالة، من بينها ٦ إصابات جديدة، بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين، الذين تماثلوا للشفاء ١٧٨ ألفا و٣١٩ شخصا.

وأضافت الوزارة أن العدد الإجمالي للوفيات استقر عند ٦ آلاف و٨٧٤ حالة ، فيما يتواجد حاليا ٣ مرضى في العناية المركزة، مشيرة إلى أن ٤٣ ولاية، من أصل ٥٨، لم تسجل بها أي حالة إصابة، فيما سجلت ٥ ولايات ما بين حالة واحدة إلى ٩ حالات.

وأوصت "الصحة" الجزائرية مواطنيها بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، والامتثال لقواعد الحجر الصحي.

كانت السلطات الجزائرية قد أصدرت قرارا بتمديد رفع الحظر الصحي المفروض بسبب الكورونا عبر كامل الأراضي الجزائرية مع التقيد بباقي الإجراءات الاحترازية، فضلا عن تخفيف التدابير المفروضة على القادمين إلى الأراضي الجزائرية.

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