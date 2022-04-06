لمدة شهر.. بدء تقديم طلبات تنظيم الحج لشركات السياحة - رابط التقديم

كتب- يوسف عفيفي:

بدأت غرفة شركات السياحة، اليوم الأربعاء ولمدة شهر، في تلقي طلبات الحج السياحي للشركات السياحية الراغبة في تنظيم برامج الحج السياحي لموسم 1443 هجرية الموافق 2022 ميلادية.

وقالت غرفة الشركات، في خطاب، إن عمليات التقدم بطلبات تتم من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بخدمات الحج والعمرة "Trans.hajj.gov.eg".

وتابعت الغرفة: "تتضمن الطلبات المستوى الذي ترغب الشركة في تنفيذه وذلك اعتبارًا من اليوم الأربعاء 6 أبريل 2022 الموافق رمضان 1443 هجرية، وحتى يوم الأحد الموافق 8 مايو 2022 الموافق 7 شوال 1443 هجرية".

وأشارت غرفة شركات السياحة، إلى أن التقديم مستمر لحين إخطار السلطات السعودية السلطات المصرية بكافة الإجراءات والضوابط الخاصة بموسم الحج لعام 1443 هجرية.

يأتي ذلك في إطار التنسيق والتعاون المستمر بين وزارة السياحة والآثار، وغرفة شركات السياحة، بشأن بدء الإجراءات والاستعدادات التحضيرية لموسم الحج 1443 هـ/ 2022 م.