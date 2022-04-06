Masrawy logo white

إعلان

لمدة شهر.. بدء تقديم طلبات تنظيم الحج لشركات السياحة - رابط التقديم

02:32 م الأربعاء 06 أبريل 2022
لمدة شهر.. بدء تقديم طلبات تنظيم الحج لشركات السياحة - رابط التقديم

الحج

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- يوسف عفيفي:

بدأت غرفة شركات السياحة، اليوم الأربعاء ولمدة شهر، في تلقي طلبات الحج السياحي للشركات السياحية الراغبة في تنظيم برامج الحج السياحي لموسم 1443 هجرية الموافق 2022 ميلادية.

وقالت غرفة الشركات، في خطاب، إن عمليات التقدم بطلبات تتم من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بخدمات الحج والعمرة "Trans.hajj.gov.eg".

وتابعت الغرفة: "تتضمن الطلبات المستوى الذي ترغب الشركة في تنفيذه وذلك اعتبارًا من اليوم الأربعاء 6 أبريل 2022 الموافق رمضان 1443 هجرية، وحتى يوم الأحد الموافق 8 مايو 2022 الموافق 7 شوال 1443 هجرية".

وأشارت غرفة شركات السياحة، إلى أن التقديم مستمر لحين إخطار السلطات السعودية السلطات المصرية بكافة الإجراءات والضوابط الخاصة بموسم الحج لعام 1443 هجرية.

يأتي ذلك في إطار التنسيق والتعاون المستمر بين وزارة السياحة والآثار، وغرفة شركات السياحة، بشأن بدء الإجراءات والاستعدادات التحضيرية لموسم الحج 1443 هـ/ 2022 م.

2022_4_5_15_22_42_844

تخفيضات كبيرة على أسعار ياميش رمضان

اعرف الاسعار
الحج تنظيم الحج شركات السياحة برامج الحج السياحي
محتوي مدفوع

إعلان

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد
خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا