مظاهرات السودان: الحكومة تعلن اليوم عطلة رسمية في جميع أنحاء البلاد تحسبا للمظاهرات

الخرطوم-(بي بي سي):

أعلنت السلطات السودانية بحسب وكالة أنباء سونا الحكومية اليوم عطلة رسمية في جميع أنحاء البلاد قبيل المظاهرات الحاشدة التي دعا إليها النشطاء المؤيدون للديمقراطية، الذين يطالبون بالحكم المدني ويحتجون منذ أسابيع.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن العاصمة السودانية شهدت انتشارا أمنيا مكثفا، وأغلقت السلطات السودانية جميع جسور العاصمة في الخرطوم عدا جسري سوبا والحلفاية.

ويأتي هذا الإجراء تحسباً لمظاهرات اليوم الأربعاء، التي دعا إليها تجمع المهنيين السودانيين وتنسيقيات الاحتجاج لإحياء ذكرى السادس من إبريل عام 1985، الذي شهد الإطاحة بحكم جعفر النميري.