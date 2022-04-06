مقتل رجل دين في حادث طعن بمدينة مشهد الإيرانية

طهران - (بي بي سي)

تفيد التقارير الواردة من إيران بمقتل رجل دين شيعي في هجوم بالسكين في مدينة مشهد ثاني أكبر مدن البلاد.

وبحسب المسؤولين الإيرانيين فإن الهجوم، الذي وقع في المدينة التي تحظى بمكانية دينية رفيعة عند الشيعة، أسفر أيضا عن إصابة رجلي دين أخرين.

وذكرت وسائل إعلام رسمية أن الهجوم وقع في باحة مرقد الإمام الرضا، ثامن الأئمة لدى الشيعة الاثنى عشرية، بدون أن تحدد هوية أو دوافع الهجوم.

ونقلت وسائل إعلام عن مسؤولين محليين القول إن السلطات أوقفت 5 أشخاص من بينهم من يشتبه في كونه منفذ الهجوم.