الاحتلال الإسرائيلي يعتدي على فلسطينيين في باب العامود

فلسطين - (أ ش أ)

اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، على مواطنين فلسطينيين واعتقلت شابًا في محيط باب العامود بالقدس المحتلة.

وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال اعتدت على المواطنين بالضرب والدفع، قبل أن تلاحقهم حتى منطقة وادي الجوز، وتطلق الرصاص المطاطي تجاههم.

واعتقلت قوات الاحتلال شابًا من شارع نابلس في محيط باب العامود، لم تعرف هويته بعد، كما اعتقلت رئيس لجنة أهالي المعتقلين المقدسيين أمجد أبو عصب، خلال تواجده قرب مركز التوقيف المعروف بـ "المسكوبية"، في القدس المحتلة.