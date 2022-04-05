البرتغال وسلوفينيا ورومانيا أحدث المنضمين لقائمة دول طرد الدبلوماسيين الروس

لشبونة - (د ب أ)

انضمت البرتغال وسلوفينيا ورومانيا إلى قائمة الدول الأوروبية التي تقوم بطرد دبلوماسيين روس في رد على القتل ضد مئات المدنيين في بلدة بوتشا الأوكرانية.

وقالت وزارة الخارجية في لشبونة إنه يتعين على 10 أشخاص "يمثلون خطرا على الأمن القومي" يجب أن يغادروا البلاد خلال أسبوعين.

وطردت سلوفينيا 33 دبلوماسيا روسيا، وفقا لما ذكرته وكالة "إس تي إيه" للأنباء نقلا عن وزارة الخارجية. وأعربت الوزارة للسفير الروسي في ليوبليانا عن "احتجاجها الشديد و اشمئزازها من مذبحة المدنيين الأوكرانيين في بوتشا".

وذكرت وزارة الخارجية في بوخارست،أن الدبلوماسيين العشرة الذين شملهم الطرد انتهكوا اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961. واستدعى وزير الخارجية الروماني بوجدان أوريسكو السفير الروسي وأكد مجددا أن رومانيا "تدين بشدة الجرائم في بوتشا وأماكن أخرى في أوكرانيا، والتي تتحمل روسيا المسؤولية عنها".