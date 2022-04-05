زيلينسكي للأمم المتحدة: مذبحة بوتشا ليست حادثة فردية

نيويورك - (د ب أ)

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في نيويورك اليوم الثلاثاء إن الفظائع التي ارتكبت ضد المدنيين في بلدة بوتشا الأوكرانية ليست من الحوادث الفردية .

وتابع زيلينسكي في كلمته عبر رابط الفيديو "العالم رأى الآن ما الذي فعلته روسيا في بوتشا، ولكن العالم لم ير حتى الآن ما الذي قامت به في باقي المدن والأقاليم المحتلة من بلادنا".

وأضاف الرئيس الأوكراني أن بوتشا بالتأكيد واحدة من بين العديد من الأمثلة حول ما الذي فعله المحتلون، قائلا إن الأفعال الروسية ليست مختلفة عن تلك التي يرتكبها الإرهابيون، وكانت أسوأ جريمة حرب ترتكب منذ الحرب العالمية الثانية.

وطالب زيلينسكي بضرورة محاسبة روسيا على ما حدث في بوتشا. وعرض الرئيس الأوكراني على مجلس الأمن الدولي مقطع فيديو وصور للفظائع ووصف الجرائم بالتفصيل.

كما تحدث سفير روسيا لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أمام اجتماع مجلس الأمن اليوم الثلاثاء، ووصف الاتهامات الموجهة للجيش الروسي بأنها "لا أساس لها"، وشدد على أنه لم يتم تأكيدها "من قبل أي شهود عيان".

وصف نيبينزيا الفظائع برمتها بأنها "أكاذيب" وكرر الاتهام الذي لا أساس له بأن الجيش الأوكراني يستخدم المدنيين كدروع بشرية. وقال إن الجثث التي ظهرت في الصور ومقاطع الفيديو من بوتشا لم تكن موجودة عند انسحاب الجيش الروسي، مدعيا أن هناك أدلة بالفيديو تدعم ذلك.