الحرب في اليمن: إحصاء أممي يكشف عدد ضحايا حقول الألغام في السنوات الأربع الأخيرة

صنعاء-(بي بي سي):

قالت الأمم المتحدة إن هناك 1800 مدني، ، بينهم 689 امرأة وطفل، قتلوا أو أصيبوا، في الأربع سنوات الاخيرة، منذ 2018، في عدد من محافظات اليمن جراء الألغام الأرضية وذخائر لم تنفجر من مخلفات الحرب المستمرة هناك لأكثر من سبعة أعوام.

تزامن ذلك واليوم العالمي للتوعية بخطر الألغام، الموافق أمس الرابع من أبريل نيسان.

وذكرت المنظمة الأممية في بيانها على تويتر أن الفرق التابعة للأمم المتحدة تمكنت من إزالة 73.930 من الألغام والذخائر غير المنفجرة خلال العام الماضي، 2021 .

لكن على الرغم من جهود البرامج والمشاريع الأممية في هذا الموضوع إلا أنه لاتزال معاناة اليمنيين مستمرة جراء الألغام.

وقد دعت بعثة الأمم المتحدة أطرافَ الحرب في اليمن إلى تسريع جهود إزالة الألغام في البلاد وأكدت على أنها " تستمر في إزهاق وإصابة عشرات الأشخاص في مدينة الحُديدة كل عام؛ كثيرٌ منهم من النساء والأطفال".

وتتناثر آلاف الألغام التي زرعتها أطراف الحرب في العديد من المدن اليمنية خاصة المناطق التي تشهد معارك بين الحوثيين والقوات اليمنية التابعة للحكومة المعترف بها دوليا والتي تساندها السعودية التي تقود تحالفا عسكريا في مواجهة الحوثيين.

ووفقاً لتقارير منظمات دولية ومحلية عدة، فإن اليمن شهد أ كبر عملية زرع للألغام في الأرض منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.