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اشتباكات جديدة بين الشرطة الإسرائيلية وفلسطينيين في باب العامود بالقدس

11:01 ص الثلاثاء 05 أبريل 2022
اشتباكات جديدة بين الشرطة الإسرائيلية وفلسطينيين في باب العامود بالقدس

عناصر من الشرطة الإسرائيلية أمام المسجد الأقصى في

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القدس المحتلة -(بي بي سي):

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية 10 أشخاص على الأقل خلال مواجهات بين الشبان الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي ليل أمس في ساحة باب العامود بالقدس الشرقة المحتلة.

يذكر أن الشرطة اعتقلت 19 فلسطينيا آخرين بينما أصيب 10 بجراح إثر أحداث توتر قبل يومين.

تأتي المواجهات بعد يومين مما يقول الفلسطينيون إنه اقتحام من قبل وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد للبلدة القديمة وخروجه من ساحة باب العامود.

أعضاء كنيست من أحزاب اليمين طالبوا بما وصفوه "لغة القوة ضد الفلسطينيين" في ساحة باب العامود بينما طالب رئيس القائمة العربية منصور عباس بعدم إثارة الفوضى في شهر رمضان.

في سياق ذي صلة يعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينت جلسة لتقييم الأوضاع الأمنية في الضفة الغربية مع رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي.

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