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روسية: إجلاء 25 مدنيًا من مصنع آزوفستال في ماريوبول

11:12 م السبت 30 أبريل 2022
روسية: إجلاء 25 مدنيًا من مصنع آزوفستال في ماريوبول

إجلاء 25 مدنيًا من مصنع آزوفستال

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موسكو - (د ب أ)

أفادت تقارير من وكالات أنباء روسية بأنه تم إجلاء 25 مدنيا من مصنع آزوفستال المحاصر للصلب بمدينة ماريوبول الساحلية جنوب شرقي أوكرانيا.

وذكرت وكالتا تاس وريا نوفستي الروسيتان اليوم السبت أن هناك ستة أطفال بين من تم إجلاؤهم.

وبعد ذلك بمدة قصيرة قال سفياتوسلاف بالامار، نائب قائد كتيبة آزوف الأوكرانية، إن 20 امرأة وطفلا غادروا مبنى المصنع.

ولم يتسن التحقق من المعلومات بصورة مستقلة.

وبحسب مصادر أوكرانية، لجأ إجمالي نحو 1000 مدني إلى الغرف المحصنة في مصنع الصلب، وهم محاصرون الآن.

ومن ناحيتها، قالت روسيا إن 2500 مقاتل أوكراني وعناصر من المرتزقة الأجانب يختبئون هناك.

وترفض القوات الأوكرانية إلى الآن تسليم المدينة ذات الأهمية الاستراتيجية المطلة على بحر آزوف، التي استولى الروس على معظمها بالفعل.

ووافقت كييف وموسكو مؤخرا على إقامة ممر إنساني مخصص لمغادرة المدنيين.

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