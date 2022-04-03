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رئيس الحكومة الجزائرية يبحث مع "إيني" الإيطالية تعزيز التعاون في الطاقة

06:35 م الأحد 03 أبريل 2022
رئيس الحكومة الجزائرية يبحث مع "إيني" الإيطالية تعزيز التعاون في الطاقة

أيمن بن عبد الرحمن رئيس الوزراء الجزائري

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الجزائر - (أ ش أ):

بحث رئيس الحكومة الجزائرية أيمن عبد الرحمن مع مدير شركة "إيني" الإيطالية للنفط كلاوديو ديسكالزي، واقع وآفاق علاقات التعاون بين البلدين في مجالات الطاقة، وسبل تعزيزها وتنويعها.

جاء ذلك خلال استقبال عبد الرحمن، اليوم /الأحد/ بمقر الحكومة بالجزائر العاصمة، لمدير "إيني" للمحروقات.

وأوضحت الحكومة الجزائرية، في بيان، أن الجانبان تطرقا أيضا إلى ضرورة استغلال الفرص المتاحة، وتطوير الاستثمارات المشتركة بين الشركتين الحكومتين الجزائرية "سوناطراك" والإيطالية "إيني".

هذا المحتوى من

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