لندن تسعى للحصول على أنباء عن بريطانيين محتجزين في أوكرانيا

لندن - (د ب أ):

يسعى مكتب الخارجية البريطانية للحصول على مزيد من المعلومات عقب تواتر تقارير باحتجاز مواطنين بريطانيين في أوكرانيا، بحسب وكالة الأنباء البريطانية بي ايه ميديا.

وقالت منظمة بريسيديام نيتورك البريطانية غير الربحية إن القوات الروسية أسرت مدنيين اثنين من متطوعي المساعدة الإنسانية يوم الاثنين عند نقطة تفتيش جنوب مدينة زابوريجيا في جنوب شرق أوكرانيا.

ولم يكونا يعملان لصالح بريسيديام نتوورك التي تساعد في توصيل المساعدة إلى كييف.

وفي وقت سابق، أعلنت وزيرة الخارجية ليز تراس أن بريطانيا سوف ترسل خبراء جرائم حرب لمساعدة الحكومة الأوكرانية في التحقيق في الأعمال الوحشية التي ارتكبتها القوات الروسية.

وسوف يصل الفريق إلى بولندا المجاورة مطلع الشهر المقبل لاستبيان كيف يمكنهم تقديم المساعدة.

وعقب محادثات في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، قالت تراس إنه من المهم تحميل من ارتكبوا جرائم الحرب المسؤولية.

وقالت لوسائل الإعلام "هذا يتمحور حول جمع مجموعة كبيرة من الأدلة، وإفادات الشهود وأدلة جنائية وأدلة مصورة".