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الرئيس المجري يدعو أوربان إلى تشكيل الحكومة الخامسة

03:23 م الجمعة 29 أبريل 2022
الرئيس المجري يدعو أوربان إلى تشكيل الحكومة الخامسة

الرئيس المجرى يانوش أدير

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بودابست- (د ب أ):

ذكرت وسائل الإعلام الرسمية أن الرئيس المجري يانوش أدر دعا اليوم الجمعة، رئيس الوزراء فيكتور أوربان لتشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات التي أجريت في بداية الشهر.

ويشغل أوربان المنصب بشكل متواصل منذ 2010.

وفاز حزب فيدز القومي اليميني الذي يرأسه أوربان بأغلبية واضحة في انتخابات الثالث من أبريل الجاري، وسوف يتمتع مجددا بأغلبية الثلثين بحصوله على 135 مقعدا من أصل 199 في البرلمان الجديد، ما يسمح للحزب بإدخال تعديلات على الدستور.

يلتقي البرلمان من أجل جلسته التأسيسية يوم الإثنين.

يبدأ أوربان ولايته الرابعة على التوالي للمنصب وجلسته التأسيسية الخامسة في المجمل.

ولايزال أوربان شخصية مثيرة للجدل بين مسؤولي الاتحاد الأوروبي، الذين يزعمون أنه قوض الديمقراطية وسيادة القانون في المجر على مدار الـ12 عاما الماضية.

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