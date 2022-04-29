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رئيس وزراء اليابان يصل إندونيسيا

12:15 م الجمعة 29 أبريل 2022
رئيس وزراء اليابان يصل إندونيسيا

فوميو كيشيدا

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جاكرتا- (أ ش أ):

وصل رئيس الوزراء الياباني "فوميو كيشيدا" اليوم الجمعة إلى إندونيسيا في مستهل جولة خارجية له تشمل فيتنام وتايلاند وإيطاليا بالإضافة إلى بريطانيا.

ونقل تلفزيون هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) لقطات لكيشيدا عند هبوطه من الطائرة عقب وصولها مطار سوكارنو هاتا حيث كان في انتظاره عدد من المسئولين الإندونيسيين، مشيرا إلى أن إندونيسيا تأمل في الاستئناف السريع للأنشطة الاقتصادية مع اليابان من أجل التعافي من آثار تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد.

وأضاف التلفزيون أنه من المقرر أن تستمر جولة رئيس الوزراء الياباني الخارجية حتى 6 من شهر مايو المقبل.

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