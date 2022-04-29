روسيا تمدد حظر الطيران جنوبي البلاد حتى 7 مايو المقبل بسبب حرب عملية أوكرانيا

موسكو- (د ب أ):

أفادت وكالة النقل الجوي الفيدرالية الروسية بأنه تم تمديد القيود المفروضة على استخدام الطائرات في مطارات بجنوب ووسط البلاد، إلى 7 مايو المقبل، على خلفية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

وجاء في موقع الوكالة: "تم تمديد نظام القيود المؤقتة على الرحلات الجوية في 11 مطارا روسيا حتى 7 مايو 2022، بحسب ما أوردته اليوم الجمعة قناة "أر تي عربية" الروسية.

ولفت البيان إلى أن باقي المطارات في روسيا، بما في ذلك المطارات الدولية، تعمل بانتظام.

كان تم فرض قيود على الرحلات الجوية منذ 24 فبراير الماضي، عندما شنت روسيا "عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا"، بحسب قناة"آر تي عربية".

كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أصدر تعليمات للحكومة بتزويد المطارات وشركات الطيران بالإعانات المالية للتعويض عن تكاليف الرحلات الجوية الملغاة.